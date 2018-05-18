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Kars merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Sahte ve karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Kars merkezli 4 ilde sahte ve karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte ve karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, takip çalışmaları sırasında bu kişilerle hareket eden 3 şüphelinin, internet siteleri üzerinden satılan araçları karşılıksız ve sahte çeklerle satın aldıklarını belirledi.

Zanlıların, mağdurları, araçlarına değerinin üzerinde para verme vaadiyle dolandırdıklarını saptayan ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kars, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Kars Kars Emniyet Müdürlüğü operasyon sahte çek

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