Kars merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Kars merkezli 4 ilde sahte ve karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte ve karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, takip çalışmaları sırasında bu kişilerle hareket eden 3 şüphelinin, internet siteleri üzerinden satılan araçları karşılıksız ve sahte çeklerle satın aldıklarını belirledi.

Zanlıların, mağdurları, araçlarına değerinin üzerinde para verme vaadiyle dolandırdıklarını saptayan ekipler, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kars, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

