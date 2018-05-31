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Kars OSB'den hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

Bir iş yerinin deposundan 130 bin liralık inşaat malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı

Kars Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinden inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Paşaçayırı Mahallesi'nde yer alan OSB'deki bir iş yerinin deposundan yaklaşık 130 bin lira değerinde muhtelif inşaat malzemesi çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda, suça karışan 3 kişinin iş yerine kamyonetle geldiğini belirledi.

Genişletilen çalışmalarla kimlikleri belirlenen zanlılar Abdullah P, Eren A, ve Erkan Ç. gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılardan ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zanlılarının polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kars

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