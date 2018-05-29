Kars ve Iğdır'da sağanak ile dolu

KARS (AA) - Iğdır ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Iğdır kent merkezinde aniden bastıran sağanak nedeniyle, kent merkezi adeta göle döndü.
Sağanak sebebiyle kentteki bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
Ulaşımı olumsuz etkileyen ve sürücülere zor anlar yaşatan su birikintileri, belediye görevlilerince vidanjörler yardımıyla tahliye edilmeye çalışıldı.
- Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle bina çatıları ile yollar beyaza büründü, su taşkınları oluştu.
Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından çocuk oyun parkları dolu ile kaplandı. Çayırlık alanlarda çıkan bahar çiçekleri de doludan zarar gördü.
Yağış nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyebildi.
İnönü Mahallesi sakinlerinden Türkü Doğa Demirci, havanın aniden karardığını belirterek, "Etraf kısa sürede bembeyaz oldu." dedi.
Yetkililer, Iğdır ve Kars'ta aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdüreceğini belirtti.
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