Kars'ı dolu vurdu

Kars'ta etkili olan dolu yağışı şehir merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Kentte günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağmurun ardından bugün akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşyerlerine sığınan vatandaşlar dolunun dinmesini beklerken işi acele olanlar ise dolu altında koşuşmaya başladı.Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.
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