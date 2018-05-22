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Karşı gazetesi çalışanları hakkındaki iddianame iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği, kapatılan Karşı gazetesinin 12 çalışanına yönelik hazırlanan iddianame mahkemece iade edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği, kapatılan Karşı gazetesinin 12 çalışanına yönelik ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme'' suçlarından hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta kumpas kurup yargı üzerinde darbe girişiminde bulunarak yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği, kapatılan Karşı gazetesinin 12 çalışanı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' veya ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme'' suçlarından hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamenin gönderildiği ve dosya üzerinden incelemesini yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin, eksik hususların giderilmesi için iddianameyi savcılığa geri gönderdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karşı gazetesi çalışanları hakkındaki iddianame

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