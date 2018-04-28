HABER

Karşı şeride geçen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 04:37 | Son Güncelleme

Bursa'da meydana gelen kazada hafif ticari aracın 70 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti - Yaralanan otomobil sürücüsü, eşi ve kızı tedavi altına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nden kent merkezine giderken kontrolden çıkan Ömer Durmaz (70) idaresindeki 61 LC 192 plakalı hafif ticari araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ertan Demir'in kullandığı 16 ED 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan yeşil alana savrulan hafif ticari araçtaki sürücü Ömer Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Ertan Demir ile araçta bulunan eşi Yasemin ve kızı Zeynep Demir ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durmaz'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!
Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa hafif ticari araç Kaza otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.