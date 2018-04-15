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Karşı şeride geçen otomobil kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Karabük'te, köprü ayağına çarparak karşı şeride geçen otomobilin neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu istikametine seyreden Emir Galip Öztopçu (33) yönetimindeki 14 HB 014 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek Balıklarkayası mevkisinde üst geçidin ayaklarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, Sadettin Kahvecioğlu (28) idaresindeki 06 DS 5247, Hüseyin Akbaşoğlı (33) yönetimindeki 78 BU 421 ve Can Yüksekarslan'ın kullandığı (27) 78 SJ 710 plakalı otomobillere vurdu.

Kazada yaralanan sürücüler Öztopçu, Kahvecioğlu ve Yüksekarslan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karayolunda kısa süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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3 yaralı Karabük sürücü trafik kazası

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