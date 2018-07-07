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- KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ 1 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:17 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Başakşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Başakşehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-Kaza yapan araçlar
-Yerdeki ceset
-Detaylar

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