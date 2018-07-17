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Karşı şeride geçen tır kamyonla çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

Silivri'de TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen tır, kamyon ve hafif ticari araca çarptı - Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL (AA) - Silivri'de TEM otoyolunda karşı şeride geçen tır, bir kamyon ve hafif ticari araç ile çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne istikametine giden yabancı plakalı kumaş yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Önce aydınlatma direğine çarpan tır, daha sonra karşı yönden gelen Hüseyin Demirci yönetimindeki 38 F 2729 plakalı kamyon ve 34 AGH 268 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza nedeniyle, otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, kaza yapan araçlar ve yola saçılan kumaşların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Silivri'de tır ve kamyon çarpıştıSilivri'de tır ve kamyon çarpıştı
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Anahtar Kelimeler:
Kaza Silivri TEM Otoyolu

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