Karşılıksız çek düzenleyenlere para cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir merkezli 4 ilde, karşılıksız çek düzenleme ve dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan 3 kişi, 254 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kırşehir'de 3 kişi, yaptıkları ticaret karşılığında esnafa çek verdi. Bankalarda yaptıkları kontrollerde çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenen esnaf, zanlıların yakalanması için şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, karşılıksız çek düzenleme ve dolandırıcılık suçlamasıyla 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre önce İstanbul'dan Kırşehir'e geldikleri belirlenen A.A, H.G. ve E.K. kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların, Kırşehir'in yanı sıra Ankara, Kayseri ve Konya'da esnaf ve şirketlerden çeşitli ürünler aldıkları, karşılığında karşılıksız çek düzenleyerek kayıplara karıştıkları ve haklarında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, A.A'ya 58 bin 950 lira, H.G'ye 81 bin 840 lira ve E.K'ye 112 bin 800 lira adli para cezası verdi. Toplamda 253 bin 590 lira para cezasına çarptırılan zanlılara, ödeme için süre tanındı.

