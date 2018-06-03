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Karşıyaka Stadı tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 13:11 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Alpay Özalan: "(Karşıyaka Belediye Başkanı) Stadı engellemek adına bahane üretmeye devam ediyor. Bizim hayatımız statlarda geçti. Dünyadaki birçok önemli stadı görmüş biri olarak açıkça söylüyorum ki oraya çok güzel bir stat olur, yeter ki Başkan Bey bahaneleri bir tarafa bıraksın, kendini birazcık Karşıyakalı hissetsin"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Alpay Özalan, Karşıyaka ilçesinde yaptırılacak stada belediyenin ruhsat vermemesine tepki göstererek, Karşıyaka Belediye Başkanı'nın projeyi engellemek adına bahane üretmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Özalan, yaptığı açıklamada, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın her fırsatta söylediği "otopark alanı yok" söylemiyle projeyi engellediğini iddia etti.

Otoparkın illa stat bünyesinde olması gerekmediğini, dünyanın birçok büyük stadında da otopark bulunmadığını savunan Özalan, şunları kaydetti:

"(Karşıyaka Belediye Başkanı) Stadı engellemek adına bahane üretmeye devam ediyor. Bizim hayatımız statlarda geçti. Dünyadaki birçok önemli stadı görmüş biri olarak açıkça söylüyorum ki oraya çok güzel bir stat olur, yeter ki Başkan Bey bahaneleri bir tarafa bıraksın, kendini birazcık Karşıyakalı hissetsin."

Özalan, otopark ihtiyacının stat projesinden bağımsız olarak çözülebileceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar birkaç kilometre öteden yürüyerek stada gelirler. Burada da aynı şekilde insanlar bir festival havasında, şenlik içerisinde yürüyerek stada gelecekler. Kaldı ki otopark sorunu kendilerinin engellemelerine rağmen çözüm aşamasındadır. Biz biliyoruz ki Karşıyaka taraftarı, ailesiyle çocukları ile bayram havasında maç izlemeye gitmek istiyor. (Belediye Başkanı Mutlu) Daha önce kendisinin de maç izlediği ve şehir merkezinde olan Vodafone Stadı'nın dünyanın en güzel stadlarından birisi olduğunun muhtemelen farkında değil."

CHP'li belediyelere rağmen Allah'ın izniyle Karşıyaka Stadı'nı tamamlayacaklarını dile getiren Özalan, Karşıyaka taraftarının yıllardır beklemiş olduğu bu özlemi gidereceklerini, Atatürk'ün ziyaret etmiş olduğu stadyumu en güzel şekilde, UEFA standartlarına uygun şekilde tekrar inşa edeceklerini kaydetti.

Alpay Özalan, Karşıyaka Spor Kulübünün mali durumuna ilişkin Karşıyaka Belediye Başkanı Mutlu'nun tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları aktardı:

"Başkan Bey her fırsatta kulübün borçlarından adeta mutlu olurmuşçasına dem vuruyor. Bir ilçe belediye başkanı kendi ilçesinin takımının borçlarından mutlu olmaz, aksine bu sorunu çözmek için mücadele eder. Yapılacak olan stat, inşallah bu konuda da bir nebze çözüm getirecek ve kulübün kendi gelir kaynağı oluşacak. Bu konuda Karşıyaka taraftarı gibi biz de biliyoruz ki kendisi samimi değil. Başkana rağmen bu stat bir gün elbet bitecek. İşte o gün o stada hangi yüzle gelip 'Ben de Karşıyakalıyım.' diyecek, ben de tüm Karşıyakalılar gibi merak ediyorum."

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Alpay Özalan Hüseyin Mutlu Akpınar Karşıyaka Karşıyaka Stadı

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