Karşıyaka Stadı tartışması

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Alpay Özalan, Karşıyaka ilçesinde yaptırılacak stada belediyenin ruhsat vermemesine tepki göstererek, Karşıyaka Belediye Başkanı'nın projeyi engellemek adına bahane üretmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Özalan, yaptığı açıklamada, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın her fırsatta söylediği "otopark alanı yok" söylemiyle projeyi engellediğini iddia etti.

Otoparkın illa stat bünyesinde olması gerekmediğini, dünyanın birçok büyük stadında da otopark bulunmadığını savunan Özalan, şunları kaydetti:

"(Karşıyaka Belediye Başkanı) Stadı engellemek adına bahane üretmeye devam ediyor. Bizim hayatımız statlarda geçti. Dünyadaki birçok önemli stadı görmüş biri olarak açıkça söylüyorum ki oraya çok güzel bir stat olur, yeter ki Başkan Bey bahaneleri bir tarafa bıraksın, kendini birazcık Karşıyakalı hissetsin."

Özalan, otopark ihtiyacının stat projesinden bağımsız olarak çözülebileceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar birkaç kilometre öteden yürüyerek stada gelirler. Burada da aynı şekilde insanlar bir festival havasında, şenlik içerisinde yürüyerek stada gelecekler. Kaldı ki otopark sorunu kendilerinin engellemelerine rağmen çözüm aşamasındadır. Biz biliyoruz ki Karşıyaka taraftarı, ailesiyle çocukları ile bayram havasında maç izlemeye gitmek istiyor. (Belediye Başkanı Mutlu) Daha önce kendisinin de maç izlediği ve şehir merkezinde olan Vodafone Stadı'nın dünyanın en güzel stadlarından birisi olduğunun muhtemelen farkında değil."