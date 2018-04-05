Karşıyaka’nın ’Mahfeli’ kurtulacak

Kültürel ve fiziki yatırımların yanı sıra, kamulaştırma çalışmalarına da önem veren Karşıyaka Belediyesi, ilçe tarihinin en değerli yapılarından olan ancak çürümeye terk edilen Mahfel’i kamulaştırmak için çalışmalara başladı. Başkan Akpınar “Yılların ihmaline uğramış bu önemli binayı Karşıyaka Belediyesi olarak kamulaştıracak, adına ve değerine yakışır bir işleve kavuşturacağız” dedi.

Kamulaştırma çalışmaları başladı

Karşıyaka tarihinin en köklü yapılarından biri olan Mahfel, Cumhuriyet’in ilanından sonra uzun yıllar Karşıyaka Spor Kulübü’ne, CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı’na ve Halkevlerine ev sahipliği yaptı. Kulüp binası olduğu dönemde, 1925 ve 1926 yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ziyaret edilen Mahfel, yıllar önce kaderine terk edildi. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli bulunan ancak yıkılmaya yüz tutan tarihi yapıya Karşıyaka Belediyesi sahip çıktı. Belediye Meclisi son toplantısında, Mahfel’in kamulaştırılması kararını aldı. Yasal sürecin sonunda, Karşıyaka’nın en eski ve tarihsel geçmişi en değerli olan yapısı restore edilerek ilçenin kültürel yaşamına tekrar kazandırılacak.