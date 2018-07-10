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Karslı iş adamı Leyla ve Eylül için yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

KARSLI işadamı Burhan Alibeyoğlu (56), son dönemde tüm Türkiye'yi üzen çocuk cinayetleri, kayıplar ve cinsel istismar olaylarına tepki için Ağrı'ya yürüme kararı aldı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARSLI işadamı Burhan Alibeyoğlu (56), son dönemde tüm Türkiye'yi üzen çocuk cinayetleri, kayıplar ve cinsel istismar olaylarına tepki için Ağrı'ya yürüme kararı aldı. Alibeyoğlu, "Çocuklarımıza dokunmayın" dedi.

Ankara Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ile Ramazan Bayramı’nın 1'inci günü Ağrı’da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’den gelen acı haberle Türkiye'nin yıkıldığını ve artık insanların bu tür olayları yaşamak ve duymak istemediğini belirten Alibeyoğlu, tüm bu yaşananları protesto etmek için Kars'tan Ağrı'ya yürüme kararı aldığını söyledi.

Kars'tan başlattığı yürüyüşe Sarıkamış ilçesinden 3 kişinin kendisine eşlik edeceğini belirten Alibeyoğlu, sosyal medyada başlattığı kampanyaya yaklaşık 40 kişinin destek verdiğini ancak yürüyüşe başlayacağı zaman bir tek kişinin dahi katılmamasına üzüldüğünü belirtti. Kendisine söz verip ancak yürüyüşe katılmayanlara sitem eden evli ve 3 çocuk babası Alibeyoğlu şunları söyledi:

"İnsanlar bu kadar duyarsız, çaresiz ve korkak olamaz. 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demeyeceksin. Yılan dokunmuş haberimiz yok. Herkesin çocuğu mağdur edilmeye, cinayete ve istismara adaydır. Sen bugün sesini çıkarmazsan, bir eve hırsız girerse ve eğer o evden hırsıza tepki göstermezseniz hırsız evi boş zanneder ve evde olup biteni alıp götürür. Bu yürüyüşü duyurduk. 'Geleceğiz, geliyoruz' diyenler oldu. Yaklaşık 40 kişi bana yürüyüşe katılacaklarını bildirdi. Ben de herkese kendimin yürüyeceğini katılırsalar yürüyüşün daha etkili olacağını söyledim. Ama ortada kimse yok. Ben yürüyorum. Sarıkamış'tan 3 kişi katılacak ve onlarla birlikte Ağrı7ya yürüyeceğim. Ağrılı kardeşlerimin taziyelerine de gideceğim. Faili meçhul bu tür cinayetlerden idam istiyoruz. Bir daha da bu tür olayların yaşanmasını istemiyorum. Tepkimiz budur. Belediye, siyasi partiler ve STK’larda destek vermediler."

Burhan Alibeyoğlu, yaptığı sabın açıklamasının ardından polis ekiplerinin gözetiminde yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ağrı'a doğru yola çıktı.

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