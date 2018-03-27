Kars’lı öğrenciler harçlıklarını Afrin’e Mehmetçik’e gönderdi

Kars Atatürk İlkokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe moral desteği için biriktirdikleri harçlıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.

Öğrencilerin talebi üzerine, okul Müdürü Alpaslan Çeçen ve öğretmenler rehberliğinde başlatılan kampanyaya öğrenciler harçlıklarını vererek destek oldu. Toplanan paralar Müdür Çeçen ve beraberindeki öğrenciler ile Ziraat Bankası Kars Şubesi’ne makbuz karşılığında teslim edildi.

Kars Atatürk İlkokulu Müdürü Alpaslan Çeçen, “Öğrencilerimiz, vatanımızı korumak için mücadele eden askerlerimize destek olmak istedi. Biz de onlara yardımcı olduk. Bir günlük harçlıklarını toplayıp, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladık. Askerlerimiz, gelecek nesillere iyi bir vatan bırakmak için mücadele ederken, gelecek neslin de onları yalnız bırakmaması bizleri mutlu etti. Kalpleri vatan ve bayrak sevgisiyle çarpan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan harçlıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlayan öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için hazırladıkları resim, şiir ve mektupları da PTT Kars Şubesi’nden Afrin’e gönderdi.