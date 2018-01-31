Karslılar şaşkın! Kurt şehir merkezine indi

Kars Şeker Fabrikası bahçesine gelen ve yorgun olan kurt, fabrika güvenlik görevlilerince görüldü.
Fabrika bahçesinde sıkışmış bir vaziyette kalan kurt, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Doğanay’ın talimatlarıyla bölgeye giden yetkililer, kurdun vatandaşlara saldırma olasılığını göz önünde bulundurarak tedbir aldı.
Daha sonra usulüne uygun bir şekilde herhangi bir zarar verilmeden alandan alınan kurt, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Hastanesi’ne getirildi.
Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Doğanay’ın bizzat yakından takip ettiği kurt, daha sonra Yaban Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada tedavisi tamamlanan kurdun, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
İHA
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