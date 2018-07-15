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Kars’ta 1500 kaz telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

KARS'taki bir çiftlikte yaklaşık 1500 kaz, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'taki bir çiftlikte yaklaşık 1500 kaz, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu. Hayvanların hastalıktan telef olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Fatma Nagaş, kaz ölümlerine çözüm bulunmasını istedi. Kars merkeze bağlı Subatan köyü yolu üzerinde kurulu bulunan Fatma Nagaş'a ait çiftlikte beslenen yaklaşık 1500 kaz, telef oldu. Kazlarının hastalık yüzünden ölmüş olabileceğini belirten Nagaş, "Ben üretici bir kadın olduğum halde kimse bana destek vermiyor. Kazlara hastalık girdi ve peş peşe ölmeye başladılar. Bir hastalık var deniliyor, ama ne olduğunu bilmiyoruz. Aşı yapılana kadar ben kepenk kapatacağım. Bugüne kadar çok sayıda kazım öldü. 5 bine yakın kazım vardı. Hayattaki kazlarıma arpa alacak param bile kalmadı. Günde 500 kilo arpa yediriyorum. Bundan sonra ne yapacağım bilemiyorum. Kalan kazlarımı satamıyorum bile. Kazların ölümüne çözüm bulunsun istiyorum" dedi.

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