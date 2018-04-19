Kars’ta 200 fidan toprakla buluştu

Kars’ta, anaokulu öğrencileri 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Kars Orman İşletme Müdürlüğü ile Şehit Taner Özdemir Anaokulu işbirliği ile 200 adet fidan dikimi yapıldı.

Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve Şehit Taner Özdemir anaokulu işbirliği ile uçurtma şenliği kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Ardahan yolu üzerinde bulunan hatıra ormanında minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte fidan dikti. Dikilen fidanlara can suyu verdi.

Yaklaşık 200 fidanın toprakla buluştuğu etkinlikte öğrenciler daha sonra da uçurtma uçurdu. Gönüllerince eğlenen öğrenciler daha sonra okullarına döndü.