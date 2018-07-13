Kars'ta 4 bin 116 kök kenevir ele geçirildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 4 ayrı adreste yapılan operasyonda 4 bin 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, A.A'nın tarlasında 427, Ö.A'nın tarlasında 2 bin 153, F.A'nın tarlasında 875, T.A'nın tarlasında 661 kök keneviri ele geçirildi.
Ele geçirilen 4 bin 116 kök keneviri olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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