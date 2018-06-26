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Kars'ta 4 köyü sel vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

Selim ilçesine bağlı 4 köyde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı

Kars'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle 4 köyü su bastı.

İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde meydana gelen yağmur ve dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu.

Bölgeye Kars İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Selim Belediyesi, İl Özel İdaresi ekipleriyle 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Köylerde hasta olan vatandaşlar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olan vatandaşlar ise Selim Öğretmenevine yerleştirildi.

Evlerini terk etmek istemeyenlerin yakınlarının yanında konaklamaları sağlandı.

AFAD köylerde hasat tespit çalışması yapmaya devam ediyor.

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Kars sel Selim

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