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Kars'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Kars'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta bazı yerlerde saklandıkları belirtilen 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan uyruklu kaçak göçmen Kars Pakistan

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