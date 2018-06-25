Kars'ta, AK Parti, HDP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı

KARS, (DHA)- KARS'ta 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti, CHP ve HDP 1'er milletvekili çıkardı.

Kars'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti 2, HDP ise 1 milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Milletvekili sayısı bir önceki seçime göre bire düştü. AK Partinin birinci sıradan aday gösterdiği Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan, HDP'nin yine birinci adayı Ayhan Bilgen ve CHP'nin adayı Barlak Sülü, 27'nci dönem milletvekili seçildi.

AK Parti

Ahmet Arslan kimdir?

Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundu. Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 1 çocuk babasıdır. 24. dönem AK Parti Kars Milletvekilli olarak görev yaptı. Arslan, 65'nci Hükümet'in Başbakanı olan Binali Yıldırım'ın uzun yıllar yaptığı Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı'na getirildi. Arslan, evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.