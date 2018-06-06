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Kars'ta akaryakıt kaçakçılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

Kent merkezinde bir evin bahçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı - Evin bahçesi ile ahırdaki varillerde bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kars'ta bir evin bahçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki bir evin bahçesinde kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzlemeye alınan evin bahçesindeki plastik tanka, zanlılarca bir araçtan akaryakıt boşaltıldığı tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonda, bahçedeki varilde satışa hazırlanan 550 litre, ahırdaki varillerde ise bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

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