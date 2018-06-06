Kars'ta akaryakıt kaçakçılığı

Kars'ta bir evin bahçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki bir evin bahçesinde kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İzlemeye alınan evin bahçesindeki plastik tanka, zanlılarca bir araçtan akaryakıt boşaltıldığı tespit edildi.
Eve düzenlenen operasyonda, bahçedeki varilde satışa hazırlanan 550 litre, ahırdaki varillerde ise bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Filipinler liderinden şoke eden öpücük açıklaması, İkimizin de hoşuna gitti
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
PKK'dan küstah açıklama; Çekilmedik, saldırının karşılığı olur
Fatih Portakal'a büyük şok
Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Drakulanın Trabzon'a nasıl geldiği ortaya çıktı!
Ünlü yalıda bulunan tarihi eserin kime ait olduğu ortaya çıktı!
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz
İşte Ramazan sofralarının da serinleten lezzeti karpuzun 8 önemli faydası