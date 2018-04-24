Kars'ta ambulans otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ambulansın otomobile çarpması sonucu bir öğretmen öldü, 3 kişi yaralandı.

Kubilay Tip yönetimdeki 36 AY 881 plakalı ambulans, Sarıkamış-Kars karayolunun Hançerli Düzü mevkisinde önünde giden öğretmen Mehmet Ali Özten'in (28) kullandığı 55 RC 018 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada şarampole yuvarlanan ambulanstaki sürücü Tip ve 2 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü Özten yaralandı.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özten, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden öğretmen Özten'in Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.