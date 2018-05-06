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Kars'ta amca ve yeğeni çadırda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

Kars'ta amca ve yeğeni çadırda ölü bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde amca ile yeğeni gece kaldıkları çadırda ölü bulundu.

Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyünde hayvanlarını otlatmak üzere yaylaya çıkan Mehmet Karadağ (50) ve yeğeni Cahit Karadağ'dan (25) haber alamayan çobanlar, amca ve yeğeninin kaldığı çadıra gitti.

Çadırda Mehmet ve Cahit Karadağ'ı hareketsiz halde bulan çobanlar, durumu köylülere bildirdi. Köylülerin aradığı 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, amca ve yeğeninin öldüğü belirlendi.

Mehmet ve Cahit Karadağ'ın cesetleri, olay yeri incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Çadırda bulunan kömür nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kars Mantar Zehirlenmesi

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