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Kars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:48 | Son Güncelleme

KARS’ta, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur kentin bazı noktalarını adeta göle çevirdi.

Kars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi

BEDİR ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ta, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur kentin bazı noktalarını adeta göle çevirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tıkanan rögarları açmaya çalışırken yayalar ise uzun süre suyun çekilmesini bekledi. Yolun karşısına geçemeyenler için de ilginç bir yol bulundu. İtfaiye ekipleri yola taş döşeyerek vatandaşların geçişlerine yardımcı oldu.
Kars'ta aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, arabalarını parka çekerek yağmurun durmasını bekledi. Şehir merkezinde ise tam bir kargaşa yaşandı. Çamlıca durağı olarak bilinen kentin en işlek caddesi Faikbey Caddesi üzerinde yayalar, arabalar, görevliler adeta birbirine girdi. Korna sesleri eşliğinde başlayan telaşla birlikte tıkanan rögarları açmak için seferberlik başlatıldı.
Yağmurun durmasının ardından göle dönen caddede bu defa yayalar için çözüm üretildi. İtfaiye aracının önünde yola taşlar dizildi ve itfaiye erlerinin yardımıyla yayalar yolun karşısına geçmeye çalıştı.

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Kars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdiKars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdiKars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdiKars'ta aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi

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