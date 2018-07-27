Kars'ta at arabası devrildi: 5 yaralı

Arpaçay ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan at arabasının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Melikköyü Yaylası'ndan köye dönenleri taşıyan at arabası, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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