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Kars'ta at arabası devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Kars'ta at arabası devrildi: 5 yaralı

Arpaçay ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan at arabasının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Melikköyü Yaylası'ndan köye dönenleri taşıyan at arabası, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
at arabası Kars Kaza

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