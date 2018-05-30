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Kars'ta balkondan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

Kars'ta balkondan düşen kişi öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3. kattan düşen kişi öldü.

Sayaf Sait Tutar (80), Şahindere Mahallesi Hasan Acara Caddesi'nde bulunan 3. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, ev ve olay yerinde inceleme yaptı. Tutar'ın, cenazesi otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağızman Kars

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