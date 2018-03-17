HABER

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 07:45 | Son Güncelleme

Kars’ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı.

Kars’ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı. Yağmur altında yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü ile Toplu Kuvvet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi’nde yapılan tatbikatta ekipler, senaryo gereği sloganlarla taş atan bir grup eylemciye TOMA aracı da kullanılarak müdahale etti. Ekipler eylemcilere müdahale eden polis dosta güven, düşmana adeta gözdağı verdi.
Kars’ta Çevik Kuvvet ve Toplu Kuvvet ekiplerince yapılan tatbikatla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl genelinde gerçekleşebilecek olan olası Toplumsal Olaylara karşı anında ve etkili müdahale edebilmek, Çevik Kuvvet personelinin yetersiz kalması halinde oluşturulmuş olan Toplu Kuvvetin hazır olmasını sağlamak ve Çevik Kuvvet personeli ile Toplu Kuvvet personeli arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla senaryolu tatbikat yapılması planlanmıştır. Çevik Kuvvet Yerleşkesi içerisinde TOMA ve Zırhlı Otobüsler kullanılarak, tam teçhizatlı Çevik Kuvvet Personeli ile Toplu Kuvvet Personelinin katılımıyla senaryolu tatbikat sorunsuz bir şekilde icra edilmiştir” denildi.
Öte yandan düzenlenen senaryoda, polisin kendilerine slogan atarak taş ve Molotof atması gerçeği aratmazken, polisin göstericilere müdahalesi ve gözaltına alması ise nefesleri kesiti.
Çevik Kuvvet ve Toplu Kuvvet polislerinin ortaklaşa düzenlediği tatbikatı İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’te izledi. Bitirik, tatbikat sonrasında polisleri tebrik etti.
IÇ-

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

1 / 6

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti
2 / 6

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti
3 / 6

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti
4 / 6

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti
5 / 6

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti
6 / 6

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti

Kars’ta Çevik Kuvvet’in yağmur altına tatbikatı nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Çiftlik Bank'ın tek kazananı!

İşte Çiftlik Bank'ın tek kazananı!

Afrin'le bağlantı kopuyor! Teröristler kaçacak delik arıyor

Afrin'le bağlantı kopuyor! Teröristler kaçacak delik arıyor

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!

Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!

Günlük burç yorumları 17 Mart Cumartesi - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 17 Mart Cumartesi - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.