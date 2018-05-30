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Kars'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan 8 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barış A. (30), Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen A'yı (23) bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı. Sezen A'nın karnındaki kız bebek ise kurtarılarak müşahede altına alındı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, 4 yaşında bir erkek çocukları bulunduğu belirtilen çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kars Sarıkamış

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