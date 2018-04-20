Kars’ta çocuklar ‘vali amcalarına’ izdiham yaşatan sevgi

Karslı çocukların Vali Rahmi Doğan’a olan sevgisi her geçen katlanarak artıyor. Özellikle çocukların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlara cevap veren Kars Valisi Rahmi Doğan, her yerde çocuklardan ilgi görüyor. Çocukların yoğun ilgisi bazen de Doğan’a zor anlar yaşatıyor.

Kars Valisi fidan dikimi için geldiği Yenişehir İlköğretim Okulu’nda öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Doğan’ı karşılarında gören öğrenciler çığlıklar atarak Doğan’a sarıldı. Çocukların üzerine koşması ve kendisine sarılmasıyla zor anlar yaşayan Doğan, çocukların sevgisine onlara sarılarak karşılık verdi. Vali Doğan’a ulaşmak için birbirleriyle yarışan çocuklar arasında ise arbede yaşandı. Birbirlerini ezercesine valiye ulaşmak isteyen çocuklar arasında arbede yaşandı. Çocukların yoğun sevgisi ve koşarak kendisine sarılmalarıyla kısa süreliğine düşme tehlikesi yaşayan Vali Rahmi Doğan’ı yine çocuklar tuttu.

Çocuklarının sevgisinin kendisini memnun ettiğini ifade eden Vali Rahmi Doğan, “Çocuklar tabi sevinçli 23 Nisan haftası, bizde o vesileyle geldik. Bir iki okul ziyareti yaptık. Daha sonra Tarım Müdürlüğümüzün fidan dikimi vardı. Onu gerçekleştirdik. Tabi sevinçliler, çocuklarımız sevinçli olunca bizde seviniyoruz. İnşallah güzel bir yıl geçirirler” dedi.