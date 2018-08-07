Kars'ta dolmuş şoförlerinden kontak kapatma eylemi

Kars'ta toplanan bir grup dolmuş şoförü, belediyenin güzergahlarında başka bir hattan dolmuşçu çalıştırdığı iddiasıyla kontak kapatarak durumu protesto etti.

Kentin Cumhuriyet Meydanı'nda dolmuş minibüs ve midibüsleriyle bir araya gelen dolmuş şoförleri, belediye meclisi kararıyla kendi dolmuş güzergahlarına hakları olmamasına rağmen başka hattan dolmuşçu gönderilerek seferler konulduğunu öne sürdü.

Kontak kapatan ve bu durumun düzeltilmesini isteyen söz konusu dolmuşçular, araçlarıyla meydanda beklemeye başladı.

Kars Şehiriçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Okan Ulakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Her gün bu konuda sıkıntı yaşadıklarını belirten Ulakçı, "Son 1 yıldır esnaf, hatlar arasındaki güzergah değişikliklerini protesto ediyor. Bunun sebebi belediyenin, A hattını B hattına kaydırması. Adamın hiç hatla alakası yok, hat veriyor ve bu kişiyi sıfır sermayeyle başka hatta aktarıp sermaye sahibi ediyor. 8 ay önce belediyeye araç başı 100'er bin lira para ödendi. Dedik ki bir sıkıntı varsa giderilsin, şehre bir hizmet yapılsın." ifadesini kullandı.

Kontağı kapatıp sorun çözülene kadar bekleyeceklerini anlatan Ulakçı, "Esnaf, çözüm bulunana kadar kontağını kapatıp kesinlikle işe çıkmayacaktır. Esnaf burada mağdurdur. Tüm vatandaşlardan özür diliyoruz." dedi.

Kontak kapatan dolmuş sürücülerinin meydandaki bekleyişi sürüyor.

