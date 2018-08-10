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Kars'ta dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Kars'ta dolu yağışı etkili oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra ilçede etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı.

Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerine battaniye örttü.

Vatandaşlardan İsmet Aras, AA muhabirine, bölgede aralıklara devam eden sağanağın zaman zaman sele dönüştüğünü belirterek, yağış nedeniyle ekinlerin zarar gördüğünü anlattı.

Aras, "Ekinlerimiz hep yerde, inşallah bir şey olmamıştır. Geçenlerde de yağdı, büyük bir sel geldi. Şimdi de dolu yağdı. Allah yardımcımız olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolu Kağızman Kars

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