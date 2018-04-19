Kars’ta domuz sürüsü görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, baharın gelmesiyle yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları ilçe yakınlarında sürü halinde görüntülendi.

Sarıkamış’a bağlı Alisofu köyüne kadar sürü halinde gelen domuzlar, köylüler tarafından anbean kaydedildi. Araçlarıyla köylerine giden vatandaşlar tarladan geçen domuzları cep telefonlarıyla kaydetti.

İnsanları fark eden domuz sürüsü bir süre sonra hızla ormanlık alana gitti.