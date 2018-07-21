HABER

Kars'ta eğlence merkezlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 31 kadın sınır dışı edildi

Kars'ta eğlence merkezlerine yönelik operasyonda çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 31 kadın yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bazı eğlence merkezlerinde çalışma izni olmayan 31 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Emniyete götürülen yabancı uyrukular, buradaki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Ada'ya geliyorGuterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Ada'ya geliyor
Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybettiAdana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 yabancı uyruklu çalışma izni Kars Sınır Dışı

En Çok Okunan Haberler

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Ekonomide 100 günlük eylem planı hazır!

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

İngiltere'de gözaltına alınan FETÖ firari sanığı Hamdi Akın İpek kefaletle serbest bırakıldı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

3 yaşındaki çocuğu döven bakıcı serbest kaldı!

3 yaşındaki çocuğu döven bakıcı serbest kaldı!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti

Adana'da birinci kattan düşen tesisatçı hayatını kaybetti

Liseliyi bıçakladı, savunması kan dondurdu! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

Liseliyi bıçakladı, savunması kan dondurdu! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.