Kars'ta eğlence merkezlerine operasyon

Kars'ta eğlence merkezlerine yönelik operasyonda çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 31 kadın yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karadağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda bazı eğlence merkezlerinde çalışma izni olmayan 31 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Emniyete götürülen yabancı uyrukular, buradaki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Liseliyi bıçakladı, savunması kan dondurdu! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'
Son dakika! Akın İpek gözaltına alındı mı? Açıklama geldi
Cezaevindeki mahkum, eşinin başka erkeklerle fotoğraflarını görünce çıldırdı
Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması
İran'da çatışma: 11 ölü!
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum