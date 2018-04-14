Kars’ta, ekili alanları dolu vurdu. Kentte etkili olan yağmur havanın soğumasıyla birlikte yerini dolu yağışına bıraktı. 10 dakika aralıksız yağan dolu bir anda etrafı beyaza bürüdü.
Kars’ta etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Selim Benliahmet Köyü’nde yağan ve yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, ekili alanların zara görmesine sebep oldu. Ekili dolu yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, Dolu yağışı en çok arpa ve buğday tarlarına zarar verdi.
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