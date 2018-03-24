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Kars’ta fırtına hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:40 | Son Güncelleme

KARS’ta, etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, trafik levhaları devrildi, şehir dışındaki çöpler kent merkezine uçtu.

KARS, (DHA)- KARS’ta, etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, trafik levhaları devrildi, şehir dışındaki çöpler kent merkezine uçtu. Vatandaşların yürümekte zorlandığı fırtınada karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyenler korkuluklara tutundu. Bazı yaşlı kadınlar ise duvar dibine sığınarak fırtınanın dinmesini bekledi.

Akşam saatlerinde, kent merkezinin üstünü örten kara bulutların ardından etkili olan fırtına hayatı adeta felç etti. Yolda yürüyen vatandaşların üzerlerini toz bulutu kaplarken gözlerini bile açamayacak hale geldiler. Çöplerin havada uçuştuğu fırtına, karayolundaki sürücülere de zor anlar yaşattı. Arabaları bile sallayan fırtınayla birlikte Kars-Erzurum karayolundaki trafik levhaları devrildi. Sinyalizasyon ışıklarının da yerinden koptuğu fırtınaya yakalanan bazı vatandaşlar ise akla karayı seçti. Başbakanlık TOKİ’den Harakani Devlet Hastanesi’ne doğru yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadınlar demir korkuluklara tutunarak yürümek zorunda kaldılar. Düşmemeleri için birbirlerinden de tutan kadınlar, güçlükle geçtikleri yolun karşı tarafında bir duvar dibinde fırtınanın dinmesini beklediler. Gençler de orta refüjde korkuluklardan tutuna tutuna yolun karşısına geçebildiler. Zaman zaman fırtınanın savurduğu gençler zorlu yolculuğu kazasız belasız atlatmanın sevinciyle evlerinin yolunu tuttular.

Başbakanlık TOKİ’de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin uçan çatısı yürekli ağızlara getirdi. Şans eseri kimsenin zarar görmediği bölgede vatandaşlar evlerine sığındı.

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