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Kars'ta Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta: - "Tarım ve hayvancılıkta nasıl bir numaraysak, peynircilikte de bir numarayız"

Kars'ta 7. Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali düzenlendi.

Merkeze bağlı Dikme köyünde Kars Dikme Köylüleri Derneğince düzenlenen festivalde yapılan yöresel kahvaltıda misafirlere Kars kaşarı ve üretimi Kars'ta gerçekleştirilen gravyer peynir ikram edildi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, burada yaptığı konuşmada, festivalin 7'ncisinin düzenlendiğini anımsatarak, "Burada bu festivalin varlığı Kars'ımızın varlığıdır, Kars'ımızın tanıtımıdır." dedi.

Kars peynirlerinin Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bilindiğine işaret eden Karaçanta, "Kaşarımız coğrafi işaretleme sisteminde yerini aldı ve dünya markası oldu. Tarım ve hayvancılıkta nasıl bir numaraysak peynircilikte de bir numarayız. Bugün Türkiye'de yaklaşık 300 çeşit peynirin varlığı bilinmektedir. Bunların 32'si bu bölgede yapılmaktadır." diye konuştu.

Kars Dikme Köylüleri Derneği Başkanı Aslan Öztürkler de köydeki geçmiş ve geleceği bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Amacımız buradaki üretimlerimizi Türkiye ve dünyada tanıtmaktır. Sadece köyümüzün değil, ilimizin de aynı şekilde tanıtımını sağlamaktır. Gurbettekilerin memleketimize gelmesini, bölgenin güzelliklerini göstermek ve katılımcıları kaynaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cheese Life Magazine Dergisi Editörü Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ise festivalin ana temasının peynir ve peynire bağlı kalarak kültürel gelişim olduğunu anlatarak, "Peynir buluşturuyor. Sadece ekonomik anlamda buluşturmuyor, aynı zamanda sosyal açıdan da bir kavşak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Peynir bir ülkenin, bir bölgenin, kültürün parmak izlerini de taşıyan materyal üründür. Burada peynirin birleştirici, bütünleştirici gücünü görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Aşık Mürsel Sinan ile Aşık Selahattin Dündar'ın "peynir" atışmasıyla devam eden etkinlik, halay çekilmesiyle son buldu.

Programa 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün ile vatandaşlar katıldı.

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