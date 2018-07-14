Kars'ta Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali

Kars'ta 7. Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali düzenlendi.

Merkeze bağlı Dikme köyünde Kars Dikme Köylüleri Derneğince düzenlenen festivalde yapılan yöresel kahvaltıda misafirlere Kars kaşarı ve üretimi Kars'ta gerçekleştirilen gravyer peynir ikram edildi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, burada yaptığı konuşmada, festivalin 7'ncisinin düzenlendiğini anımsatarak, "Burada bu festivalin varlığı Kars'ımızın varlığıdır, Kars'ımızın tanıtımıdır." dedi.

Kars peynirlerinin Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bilindiğine işaret eden Karaçanta, "Kaşarımız coğrafi işaretleme sisteminde yerini aldı ve dünya markası oldu. Tarım ve hayvancılıkta nasıl bir numaraysak peynircilikte de bir numarayız. Bugün Türkiye'de yaklaşık 300 çeşit peynirin varlığı bilinmektedir. Bunların 32'si bu bölgede yapılmaktadır." diye konuştu.

Kars Dikme Köylüleri Derneği Başkanı Aslan Öztürkler de köydeki geçmiş ve geleceği bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Amacımız buradaki üretimlerimizi Türkiye ve dünyada tanıtmaktır. Sadece köyümüzün değil, ilimizin de aynı şekilde tanıtımını sağlamaktır. Gurbettekilerin memleketimize gelmesini, bölgenin güzelliklerini göstermek ve katılımcıları kaynaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.