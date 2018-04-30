Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 5 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Ölçülü köyünde S.T ve İ.B arasında arazide hayvan otlatma nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.T, E.B, B.B, Ş.S, Y.S ve A.S'nin de karıştığı taşlı sopalı kavga çıktı.

Kavgayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan S.T, C.T, İ.B, A.S ve Y.S kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

