Kars'ta hayvan otlatma kavgası kanlı bitti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Şehitler Mahallesi'nde Yavuz Karataş ile R.P. arasında hayvanları otlatma nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.P, evinin önünde hayvan otlattığı gerekçesiyle Karataş'ı sağ göğsünden tabanca ile vurdu.
Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Karataş, gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı ise polis ile jandarmanın ortak çabasıyla gözaltına alındı.
Bu kişinin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ise evinin bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.
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