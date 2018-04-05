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Kars'ta hayvan otlatma kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi'nde Yavuz Karataş ile R.P. arasında hayvanları otlatma nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.P, evinin önünde hayvan otlattığı gerekçesiyle Karataş'ı sağ göğsünden tabanca ile vurdu.

Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Karataş, gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı ise polis ile jandarmanın ortak çabasıyla gözaltına alındı.

Bu kişinin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ise evinin bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Sarıkamış

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