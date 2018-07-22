Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
Onur Kılıç idaresindeki 75 AG 907 plakalı otomobil, Kars-Ardahan karayolu Otogar kavşağında Erdal Gürbulak yönetimindeki 75 BD 139 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Semih Asaf (1), Zeynep (17), Seyda Nur (12), Şenay Zencirci (38) ile Sultan (57), Kemal Saltaş (60) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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