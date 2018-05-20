Kars'ta, İYİ Partililerden 'Fener Alayı'

KARS, (DHA)- İYİ Parti Kars İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Fener Alayı' etkinliği düzenlendi.
Atatürk Caddesi üzerindeki İYİ Parti Kars İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, ellerinde Türk bayrakları ile parti bayrakları ve meşaleler ile İzmir Marşı'nı okuyarak parti binası önünden şehir turu atarak önce Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İYİ Parti Kars İl Başkanı Settar Kaya bir basın açıklaması yaparak 19 Mayıs'la başlanan mücadele ve zaferin anlamını belirtti. Daha sonra buradan ayrılan İYİ Parti üyeleri açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyerek Hükümet Konağı önüne gelip, meşaleli yürüyüş programını sonlandırdı.
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