Kars’ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde define avcıları ellerinde dedektör ile suçüstü yakalandı.
Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince icra edilen “Önleyici Kolluk Devrisi”nde arazide Ü.A. ve A.K. ellerinde dedektör ile define aradığı tespit edildi. Jandarma ellerinde dedektör ile define arayan Ü.A. ve A.K.’yı suçüstü yakaladı. Dedektörü muhafaza altına alan jandarma şüphelileri gözaltına aldı. Göz altına alınan şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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