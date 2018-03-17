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Kars'ta kaçak keklik avcılarına ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde kaçak olarak keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 11 bin 588 lira para cezası verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kaçak olarak keklik avladıkları tespit edilen 2 kişiye 11 bin 588 lira ceza uygulandı.

İlçede yol uygulaması yapan Karakurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri F.P'nin idaresindeki otomobil ile T.G'nin kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçlardaki aramada, otomobilde kaçak olarak avlanan 5 keklik, minibüste de "canlı mühre" olarak kullanılan 9 kınalı keklik ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirdi. Kurum görevlilerince T.G. ile F.P'ye kaçak keklik avcılığı yaptıkları gerekçesiyle toplam 11 bin 588 lira ceza uygulandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, gazetecilere, kaçak avcılık yapanlar hakkında yasal işlemler uygulandığını söyledi.

Doğanay, "Karakurt jandarma birimlerince yol kontrolü sırasında canlı mühre olarak kullanılan 9 canlı kınalı keklik ve 5 ölü keklik ele geçirildi. Keklikler zanlılara idari yaptırım uygulaması amacıyla müdürlüğümüze teslim edildi. Biz de yasa dışı av yapan 2 zanlıya 11 bin 588 lira idari para cezası uyguladık." dedi.

Keklik ve yaban hayvanlarının üreme döneminde olduğunu belirten Doğanay, hayvan nesillerinin korunması için gerekli avcılık kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kaçak avcılık Kars keklik Sarıkamış

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