HABER

Kars'ta kamyonetin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Kars'ta kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İbrahim B'ye ait Aşağı Kümbetli Mahallesi'ndeki inşaata 36 AL 399 plakalı kamyonetiyle malzeme taşıyan Recep S, geri manevra yaptığı sırada yakındaki bir ağacın dibinde oynayan İbrahim B'nin 3 yaşındaki oğlu Mert B'ye çarptı.

Ağaç ile kamyonet arasında sıkışan Mert B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumuAK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldiİsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağızman Kars

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

Engelli genç Bursa'yı birbirine kattı! Bir gün içerisinde yaptıkları şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.