Kars'ta kamyonetin çarptığı çocuk öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İbrahim B'ye ait Aşağı Kümbetli Mahallesi'ndeki inşaata 36 AL 399 plakalı kamyonetiyle malzeme taşıyan Recep S, geri manevra yaptığı sırada yakındaki bir ağacın dibinde oynayan İbrahim B'nin 3 yaşındaki oğlu Mert B'ye çarptı.
Ağaç ile kamyonet arasında sıkışan Mert B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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