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Kars'ta "kenevir" ekenlere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

Arpaçay ilçesinde kök kenevir ekenlere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 2 bin 983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 4 kişi göz altına alındı, 2 bin 983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Ş.S'nin tarlasında bin 478, M.B'nin tarlasında 863, Y.Y'nin tarlasında 127, A.B'nin tarlasında 515 kök keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen 2 bin 983 kök keneviri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Kars kök keneviri

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