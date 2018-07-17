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Kars'ta kereste yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:57 | Son Güncelleme

Kars'ta kereste yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kars'ta devrilen kereste yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Ahmet Yıldırım idaresindeki 07 R 1266 plakalı kereste yüklü kamyonet Paşaçayır mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonetteki kerestelerin yola savurulması nedeniyle trafiğe kapanan yol, Kars Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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kamyon Kars Kaza kereste

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