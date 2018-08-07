Kars'ta köylülerden baraj yapımına protesto

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toplanan bir grup köylü, yapımı süren bir barajın yer aldığı bazı alandaki kamulaştırmaya tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Karakurt köyünde toplanan köylüler, yapımı devam eden Karakurt Barajı'nın yer aldığı ve kamulaştırılan bazı alanlara düşük bedel verildiğini iddia ederek, eylem başlattı.

Baraj yapım şantiyesine gelerek çalışmaları protesto eden köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engellemeye çalışarak sorunun çözülmesini istedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Köylülerin baraj şantiyesindeki bekleyişinin sürdüğü belirtildi.

