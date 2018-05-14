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Kars'ta kurtarma aracı kamyona çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Yaralanan kurtarma aracı sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Kars'ta kamyona çarpan kurtarma aracının sürücüsü yaralandı.

Metin Mert idaresindeki 75 AC 275 plakalı oto kurtarma aracı Kars-Ardahan Karayolu oteller bölgesinde Kamil Aydın yönetimindeki 36 FK 627 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada oto kurtarma aracı sürücüsü Mert, bulunduğu yerde sıkıştı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarılarak Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kurtarma aracı trafik kazası

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