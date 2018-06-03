Kars'ta maganda kurşunu isabet eden işçi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde maganda kurşunu isabet eden kişi yaralandı.

Şahindere Mahallesi PTT Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Erdoğan Cihangir'in ayağına (43), nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti.

Yaralanan Cihangir, diğer inşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Cihangir, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç el silah sesi duyduğunu ancak dikkate almadığını belirterek, "O anda ayağımda bir sızlama oldu ve kan gelmeye başladı. Doktorlar ayağımda mermi çekirdeği olduğunu söyledi. Şimdi ayağımdaki çekirdeği çıkarmak için ameliyata alacaklar." dedi.

