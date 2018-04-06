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Kars'ta mayına basan kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Kars'ta mayına basan kişi yaralandı

Kars'ın Digor ilçesinde mayına basan kişi yaralandı.

İlçenin Kilittaş köyünde oturan Erhan Bulut (42), Türkiye-Ermenistan sınırında köyden uzaklaşan büyükbaş hayvanlarını geri getirmek isterken arazideki mayına bastı.

Mayının patlaması sonucu sağ ayağından yaralanan Bulut'u gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaldırıldığı Tuzluca Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Iğdır Devlet Hastanesine sevk edilen Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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digor Kars mayın

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